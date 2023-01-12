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В Белгородской области у границы с Харьковщиной уже нет власти РФ — Березовец

Мир 09:12   12.01.2023
Оксана Горун
В Белгородской области у границы с Харьковщиной уже нет власти РФ — Березовец Фото: кадр из видео

Украинский журналист и офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец заявил, что армия РФ отступила от границы вглубь своей территории на 8 — 10 км.

«Они не контролируют реально где-то километров 8 – 10 собственной территории в Белгородской области, — сказал Березовец в интервью на youtube-канале «Фейгин live». — То есть они настолько напуганы действиями… Они просто отошли. Они эту территорию не контролируют, то есть там уже нет российской власти. Там «Махно» сейчас, «атаман Зеленый» или «Архангел» — кто там у них… Там реально уже сейчас БНР – уже «Белгородская народная республика» вполне может реализоваться. Российской власти в приграничных районах уже нет. Ее просто нет физически».

При этом Березовец назвал наступление на Харьков одним из вероятных вариантов, которые рассматривает командование оккупантов. Вариант наступления на Киев из Беларуси офицер и аналитик откинул, сославшись на возможность нанесения упреждающего удара Силами обороны. А также — перекрытие всех путей для наступления, заминированные мосты и пристрелянные дороги.

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    • «Более реалистично наступление на Донбассе, на Запорожье и на Харьков. То есть они не оставляют надежды все-таки вернуться сюда, в Харьковскую область. Они здесь концентрируют войска на сопредельной территории», — отметил Березовец.

    Ранее о возможности наступления РФ на Харьковщину заявлял начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник. Возможные сроки он определял как «как земля промерзнет». Однако на следующий день после заявления Мельника в Генштабе ВСУ подчеркнули, что признаков формирования наступательных группировок «на Харьков» нет. Тем не менее, тема вероятной попытки армии РФ вернуть деоккупированные территории на Харьковщине постоянно присутствует в информационном пространстве. На днях такую возможность озвучивал замначальника ГУР Вадим Скибицкий.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 января 2023 в 09:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский журналист и офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец заявил, что армия РФ отступила от границы вглубь своей территории на 8 — 10 км".