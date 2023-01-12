У Бєлгородській області біля кордону з Харківщиною немає влади РФ – Березовець

Український журналіст та офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна Тарас Березовець заявив, що армія РФ відступила від кордону вглиб своєї території на 8 – 10 км.

“Вони не контролюють реально десь кілометрів 8 – 10 власної території в Бєлгородській області, – сказав Березовець в інтерв’ю на Ютуб-каналі “Фейгін live” . – Тобто вони настільки налякані діями… Вони просто відійшли. Вони цю територію не контролюють, тобто там уже немає російської влади. Там “Махно” зараз, “отаман Зелений” або “Архангел” – хто там у них… Там реально вже зараз БНР – вже “Бєлгородська народна республіка” цілком може реалізуватися. Російської влади в прикордонних районах немає. Її просто немає фізично”.

При цьому Березовець назвав наступ на Харків одним із ймовірних варіантів, які розглядає командування окупантів. Варіант наступу на Київ із Білорусі офіцер та аналітик відкинув, пославшись на можливість завдання запобіжного удару Силами оборони. А також – перекриття всіх шляхів для наступу, заміновані мости та пристріляні дороги.

“Реалістичніше наступ на Донбасі, на Запоріжжя та на Харків. Тобто вони не залишають надії все-таки повернутися сюди, в Харківську область. Вони тут концентрують війська на суміжній території”, – зазначив Березовець.

Раніше про можливість наступу РФ на Харківщину заявляв начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник. Можливі терміни він визначав як “як земля промерзне”. Однак наступного дня після заяви Мельника в Генштабі ЗСУ наголосили, що ознак формування наступальних угруповань “на Харків” немає. Проте тема ймовірної спроби армії РФ повернути деокуповані території на Харківщині постійно є в інформаційному просторі. Днями таку ймовірність озвучував заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.