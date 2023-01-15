Live
  • Неділя 15.01.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🟢

Троє загинули. На Бєлгородщині солдат підірвав гранату у військовій частині

Суспільство 16:12   15.01.2023
Оксана Якушко
Троє загинули. На Бєлгородщині солдат підірвав гранату у військовій частині

Вибух у військовій частині стався у будівлі сільського будинку культури, де були російські військові, повідомляє видання Baza.

Один із військовослужбовців підірвав гранату РГД-5. Через вибух у будівлі здетонували снаряди та спалахнула пожежа на площі близько 450 квадратних метрів. Загинули троє військовослужбовців, ще щонайменше 10 постраждали. Вогонь гасили близько 4 години.

Вибух у частині у Білгородській області влаштував військовослужбовець із Свердловської області. За попередньою інформацією, всі постраждалі та загиблі — мобілізовані.

Місце пожежі досі оточене – на території ще можуть залишатися боєприпаси, що не розірвалися.

Читайте також: У Бєлгородській області біля кордону з Харківщиною вже немає влади Росії — Березовець

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

07:47
Майже 20 населених пунктів Харківщини зазнали обстрілів рф – Генштаб ЗСУ
15:54
Другий за день ракетний удар по Харківщині: зникло світло, зупинилося метро
09:32
У Чугуєві чоловік загинув у власному будинку
09:05
У Дворічній бійці ДСНС гасили дві пожежі через обстріли
20:58
У Харкові горів приватний будинок: чоловік отримав опіки обличчя (фото, відео)

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Троє загинули. На Бєлгородщині солдат підірвав гранату у військовій частині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2023 в 16:12;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух у військовій частині стався у будівлі сільського будинку культури, де були російські військові, повідомляє видання Baza.".