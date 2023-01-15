Троє загинули. На Бєлгородщині солдат підірвав гранату у військовій частині
Вибух у військовій частині стався у будівлі сільського будинку культури, де були російські військові, повідомляє видання Baza.
Один із військовослужбовців підірвав гранату РГД-5. Через вибух у будівлі здетонували снаряди та спалахнула пожежа на площі близько 450 квадратних метрів. Загинули троє військовослужбовців, ще щонайменше 10 постраждали. Вогонь гасили близько 4 години.
Вибух у частині у Білгородській області влаштував військовослужбовець із Свердловської області. За попередньою інформацією, всі постраждалі та загиблі — мобілізовані.
Місце пожежі досі оточене – на території ще можуть залишатися боєприпаси, що не розірвалися.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2023 в 16:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух у військовій частині стався у будівлі сільського будинку культури, де були російські військові, повідомляє видання Baza.".