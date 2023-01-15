В Харьковской области погиб в пожаре 71-летний мужчина — ГСЧС

За сутки с 14 по 15 января 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 28 раз выезжали, из них 11 — на ликвидацию пожаров.

10 раз спасатели ГСЧС выезжали, чтобы проверить места вражеских обстрелов: в Харькове, Волчанске, селе Грушевка Купянского района и Змиевской общины Чугуевского района. Обнаружили повреждения на объектах критической инфраструктуры, повреждены крышу и выбиты окна в общежитии, учебном заведении, здании предприятия. Пожар и пострадавшие не зафиксированы.

На одном из пожаров, вероятно случившемся по неосторожности во время курения, погиб 71-летний мужчина. Событие произошло в 01:41 в его доме в с. Волошская Балаклея, ул. Буканова, 5, Купянского района. Площадь горения составила 80 кв. Огонь ликвидирован силами пожарных из с. Шевченково и Лисичанска в 06:45.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток нашли и обезвредили 75 взрывоопасных предметов.

Жителям городов Купянска и Изюма, а также села Коротич спасатели привезли 22,5 тонн питьевой воды.

Читайте также: В Чугуеве мужчина погиб в собственном доме