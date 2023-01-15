На Харківщині загинув в пожежі 71-річний чоловік – ДСНС
За добу з 14 по 15 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 28 разів виїжджали , з них 11 – на ліквідацію пожеж.
10 разів рятувальники ДСНС виїжджали, аби перевірити місця ворожих обстрілів: в Харкові, Вовчанську, селі Грушівка Куп’янського району та Зміївської громади Чугуївського району. Виявили пошкодження на об’єктах критичної інфраструктури, пошкоджені дах та вибиті вікна в гуртожитку, учбовому закладі, будівлі підприємства. Пожеж та постраждалих не зафіксовано.
На одній з пожеж, що ймовірно трапилась через необережність під час куріння, загинув 71-річний чоловік. Подія сталась о 01:41 у його будинку в с. Волоська Балаклія, вул. Буканова, 5, Куп’янського району. Площа горіння склала 80 кв.м. Вогонь ліквідований силами вогнеборців із с. Шевченково та Лисичанська о 06:45.
Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знайшли та знешкодили 75 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма, а також села Коротич рятувальники привезли 22,5 тонни питної води.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2023 в 10:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу з 14 по 15 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 28 разів виїжджали , з них 11 – на ліквідацію пожеж.".