Лучший танк РФ подбили на Луганщине защитники из 92-й ОМБр — Цаплиенко (видео)

Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковской области, в воскресенье, 15 января, подбили танк Т-90М «Прорыв» в районе села Новоселовское на Луганщине.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, «Прорыв» — это лучший российский серийный танк.

«Российский экипаж успел убежать. Для того чтобы танк не эвакуировали, бойцы 27-й бригады Национальной гвардии поразили его из шведского одноразового гранатомета AT4. До этого 92-я бригада провела в районе Новоселовского успешный бой и захватила значительное количество военнопленных. Большинство из них мобилизованы. Есть москвичи», — рассказал Цаплиенко.

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Видео: Андрей Цаплиенко