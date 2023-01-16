Лучший танк РФ подбили на Луганщине защитники из 92-й ОМБр — Цаплиенко (видео)
Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковской области, в воскресенье, 15 января, подбили танк Т-90М «Прорыв» в районе села Новоселовское на Луганщине.
Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, «Прорыв» — это лучший российский серийный танк.
«Российский экипаж успел убежать. Для того чтобы танк не эвакуировали, бойцы 27-й бригады Национальной гвардии поразили его из шведского одноразового гранатомета AT4. До этого 92-я бригада провела в районе Новоселовского успешный бой и захватила значительное количество военнопленных. Большинство из них мобилизованы. Есть москвичи», — рассказал Цаплиенко.
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Видео: Андрей Цаплиенко
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- • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 19:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковской области, в воскресенье, 15 января, подбили танк Т-90М «Прорыв» в районе села Новоселовское на Луганщине.".