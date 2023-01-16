Харьковские нацгвардейцы охотятся за трофейной техникой рф ради запчастей

Нацгвардейцы Восточного оперативно-территориального объединения активно восстанавливают поврежденную технику, сообщает Отделение информации и коммуникации Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины.

Гвардейцы еще в апреле создали сводное подразделение, разыскивающее и транспортирующее на сборные ремонтные пункты и предприятия детали, агрегаты, а иногда и уцелевшие образцы советской и российской бронетехники. Сама группа эвакуации, сумевшая получить для гвардейцев десятки единиц бронированной и автомобильной техники, использует трофейные КЭТЛ и БРЭМ. На этот раз мы застали подразделение за тем, что военнослужащие вытаскивали из капонира башню танка со стволом.



“Механизм здесь поврежден в результате детонации боекомплекта. Как я знаю, этот танк повредила наша авиация. Самое ценное здесь это эта часть ствола пушки. В нем канал почти нет изношенности. А вообще допустимая – 3,3 мм. К сожалению, в Украине стволы для танковых пушек не выпускают. Потому идем на такой риск,” — рассказывает офицер НГУ «Викторович».

Он в армии уже 26 лет, с 2015 в Национальной гвардии Украины. Говорит, что современные способы поражения настолько мощны, что даже то, что с виду должно быть целым, необходимо проверять в специальных лабораториях.



“При ремонте и восстановлении техники возникла проблема с запчастями, потому что некоторые образцы были еще советского образца. Создали группа эвакуации поврежденной техники и брошенной техники рф. Приблизительно с июля группа начала работу на передовых рубежах. Прежде всего, это разведчики, использующие дроны. Затем выдвигается группа прикрытия и разминирования. Делаются проходы в минных полях. Затем прибывает группа эвакуации, которая грузит технику на тралы и они идут на заводы, где ее восстанавливают.”

Потребность в запчастях к трофейным танкам, БМП, БТР, бронеавтомобилям только растет. Гвардейцы исследуют огромные территории, чтобы ее хотя бы частично закрыть. Ремонтники же тщательно отбирают то, что не испытало влияния высоких температур, шрапнелей, значительных деформаций. Оставленная россиянами во время отступления бронетехника уже сражается против них на востоке. А некоторые единицы превратились в обучающую базу.

“Была задача укомплектовать танковое подразделение 3-й бригады. Группа начала работу с тяжелой техникой. Это – танки. С начала ее работы было эвакуировано тринадцать единиц техники. Это танки Т-80, Т-72. Вчера еще одну единицу мы эвакуировали на завод, чтобы снять пушки, это уже 14 единиц. Сейчас эти машины восстанавливают. Некоторые уже восстановлены, выполняют боевые задания в составе 3-й бригады оперативного назначения. Также в Учебном центре НГУ тоже наша машина, которую мы эвакуировали во время наступательных действий наших войск», – делится офицер НГУ «Викторович».

Работа группа эвакуации очень сложна и небезопасна. Внезапный обстрел или минные ловушки — это обыденность для бойцов сводного подразделения.



“Очень часто эта техника заминирована внутри. Это устанавливаемые они растяжки с гранатами Ф-1. Также заминируют у техники противотанковыми минами. Встречаются случаи, когда под миной еще заложен осколочно-фугасный снаряд. Три-четыре километра приходится ходить, разминировать дороги, чтобы до этой техники добраться. Всего обнаружить сразу невозможно. Заминирует враг в безграничном количестве мин», – говорит гвардеец «Тень».

Группа эвакуации работала уже на Севере Харьковщины, на Балаклейском, Изюмском, Славянском, Сватовском направлениях.