Нацгвардеец — о боях на Харьковщине и под Сватово: «Убиваем их недостаточно»

Нацгвардеец с позывным «Змей» участвовал в ключевых сражениях за освобождение Харьковщины — начиная с боев на Окружной и до освобождения Ковшаровки. Сейчас он со своим подразделением — на Сватовском направлении.

Мини-интервью с воином 3017 харьковской военной части НГУ опубликовала пресс-служба Восточного ОТО Нацгвардии Украины.

«Я прошел все боевые основные точки нашего третьего батальона: бои на Кольцевой (Харькова – Ред.), Русская Лозовая, Дементиевка, Уды, Новоселовка, Ковшаровка, — перечислил Змей. — В Дементиевке было жестко, но по сравнению с тем, что там (на Сватовском направлении — Ред.) несется – это совсем другой уровень. Единственное отличие очень важно – в Дементиевке в то время у нас не было такой поддержки, артиллерийских запасов не хватало, часто на обстрелы врага не отвечали массированным огнем. В Новоселовке, несмотря на то, что враг очень жестко обстреливал нас, наступал, мы всегда могли приспособить силы, равнозначные их усилиям».

Воин Нацгвардии утверждает: при равнозначности применения тяжелой техники бить россиян для Сил обороны не составляет труда. Наиболее жесткие бои, по словам Змея, он пережил в Новоселовке.

«Перестрелка на 15 метрах, я срезал двоих, просто выйдя из дома. У нас там шли бои на очень коротких дистанциях – 30 – 50 метров. Выезжал танк, по нам работал со 150 метров. При этом постоянный артиллерийский обстрел. Такой как мини-Сталинград. Постоянно вокруг тебя появляются руины, по которым ты бегаешь. Или забегают враги и проходят бои на коротких дистанциях. Совершенно жестокие», — поделился воин Нацгвардии.

При этом он отметил: количество врагов, которых уничтожают защитники Украины должно быть еще больше, чем сейчас.

«Наша работа заключается в ужасающих вещах, на самом деле. Мы убиваем людей. Но мы убиваем их недостаточно, на самом деле, — считает Змей. — У нас нет другого выбора, как похоронить их так много, чтобы они отвадились сюда ходить. Поэтому я просто делаю свою работу – и нажимаю на курок».