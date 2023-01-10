Live
  • Вівторок 10.01.2023
    • Харків
  •   -7°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.08
    • 🔴

Нацгвардієць – про бої на Харківщині й під Сватовим: “Убиваємо їх недостатньо”

Події 11:18   10.01.2023
Оксана Горун
Нацгвардієць – про бої на Харківщині й під Сватовим: “Убиваємо їх недостатньо”

Нацгвардієць із позивним “Змій” брав участь у ключових битвах за визволення Харківщини – починаючи з боїв на Окружній і до визволення Ківшарівки. Нині він зі своїм підрозділом – на Сватівському напрямку.

Міні-інтерв’ю з воїном 3017-ї харківської військової частини НГУ опублікувала пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України.

“Я пройшов усі бойові основні точки нашого третього батальйону: бої на Кільцевій (Харкова – Ред.), Руська Лозова, Дементіївка, Уди, Новоселівка, Ківшарівка, – перерахував Змій. – У Дементіївці було жорстко, але порівняно з тим, що там (на Сватівському напрямку – Ред.) несеться – це зовсім інший рівень. Єдина відмінність дуже важлива – у Дементіївці на той час у нас не було такої підтримки, артилерійських запасів не вистачало, часто на обстріли ворога не відповідали масованим вогнем. У Новоселівці, незважаючи на те, що ворог дуже жорстко обстрілював нас, наступав, ми завжди могли пристосувати сили, які були рівнозначні їхнім зусиллям”.

Воїн Нацгвардії стверджує: при рівнозначності застосування важкої техніки бити росіян для Сил оборони не вимагає надзусиль. Найбільш жорсткі бої, за словами Змія, він пережив у Новоселівці.

Перестрілка на 15 метрах, я зрізав двох, просто вийшовши з-за дому. У нас там ішли бої на дуже коротких дистанціях – 30 – 50 метрів. Виїжджав танк, по нам працював із 150 метрів. При цьому пострійний артилерійський обстріл. Такий – як міні-Сталінград, постійно навколо тебе з’являються руїни, по яких ти бігаєш. Або забігають вороги та відбуваються бої на коротких дистанціях. Абсолютно жорстокі“, – поділився воїн Нацгвардії.

Читайте також: “Отримати звездюлей на Харківщині” – Братчук про секрет кар’єри генерала РФ

При цьому він зазначив: кількість ворогів, яких знищують захисники України, має бути ще більшою, ніж зараз.

“Наша робота полягає в жахливих речах, насправді. Ми вбиваємо людей. Але ми вбиваємо їх недостатньо, насправді, – вважає Змій. – У нас немає іншого вибору, як поховати їх так багато, щоб вони відвадилися сюди ходити. Тому я просто роблю свою роботу – і натискаю на курок”.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

09:35
Українські війська досягли успіхів у районі Кремінної – ISW
07:30
Удар по Харкову та обстріли десятка сіл і смт – зведення Генштабу за добу
21:37
Міноборони РФ поширило дезінформацію про дії СБУ на Харківщині
19:38
“Падай та погнали”: як доставляють продукти до лінії фронту на Харківщині
17:35
“Подолати сучасного Ірода”: у Харкові нацгвардійці колядували в ТРЦ (відео)

  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Нацгвардієць – про бої на Харківщині й під Сватовим: “Убиваємо їх недостатньо”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2023 в 11:18;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нацгвардієць із позивним “Змій” брав участь у ключових битвах за визволення Харківщини – починаючи з боїв на Окружній і до визволення Ківшарівки. Нині він зі своїм підрозділом – на Сватівському напрямку".