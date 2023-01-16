Харківські нацгвардійці полюють на трофейну техніку рф заради запчастин

Нацгвардійці Східного оперативно-територіального об’єднання активно відновлюють пошкоджену техніку, повідомляє Відділення інформації та комунікації Східного територіального управління Національної гвардії України.

Гвардійці ще у квітні створили зведений підрозділ, який розшукує та транспортує на збірні ремонтні пункти та підприємства деталі, агрегати, а іноді й вцілілі зразки радянської та російської бронетехніки. Зрештою, сама група евакуації, яка спромоглася здобути для гвардійців десятки одиниць броньованої та автомобільної техніки, використовує трофейні КЕТЛ та БРЕМ. Цього разу ми застали підрозділ за тим, що військовослужбовці витягували з капоніра башту танка зі стволом.

“Механізм тут пошкоджено внаслідок детонації боєкомплекту. Наскільки я знаю, цей танк пошкодила наша авіація. Найцінніше тут це ось ця частина ствола гармати. У ній канал майже немає зношеності. А взагалі допустима — 3,3 мм. На жаль, в Україні стволів для танкових гармат не випускають. Тому йдемо на такий ризик”. — розповідає офіцер НГУ “Вікторович”.

Він в армії вже 26 років, з 2015 року в Національній гвардії України. Каже, що сучасні способи ураження настільки потужні, що навіть те, що на вигляд має бути цілим, необхідно перевіряти у спеціальних лабораторіях.

“Під час ремонту та відновлення техніки виникла проблема із запчастинами, бо деякі зразки були ще радянського зразка. Створили групу евакуації пошкодженої техніки та покинутої техніки російської федерації. Приблизно з липня група почала роботу на передових рубежах. Перш за все, це — розвідники, які використовують дрони. Потім висувається група прикриття та розмінування. Робляться проходи у мінних полях. Потім прибуває група евакуації, яка вантажить техніку на трали, і вони йдуть на заводи, де її відновлюють.”

Потреба у запчастинах до трофейних танків, БМП, БТР, бронеавтомобілів лише зростає. Гвардійці досліджують величезні території, аби її хоча б частково закрити. Ремонтники ж прискіпливо відбирають те, що не зазнало впливу високих температур, шрапнелі, значних деформацій. Покинута росіянами під час відступу бронетехніка вже воює проти них на сході. А деякі одиниці перетворились на навчальну базу.

“Була задача укомплектувати танковий підрозділ 3-ої бригади. Група почала працювати з важкою технікою. Це — танки. З початку її роботи було евакуйовано тринадцять одиниць техніки. Це танки Т-80, Т-72. Вчора ще одну одиницю ми евакуювали на завод, щоб зняти гармати, це вже 14 одиниця. Зараз ці машини відновлюють. Деякі вже відновлені, виконують бойові завдання у складі 3-ї бригади оперативного призначення. Також у Навчальному центрі НГУ теж наша машина, яку ми евакуювали під час наступальних дій наших військ”, — ділиться офіцер НГУ “Вікторович”.

Робота група евакуації дуже складна та небезпечна. Раптовий обстріл чи мінні пастки, — це буденність для бійців зведеного підрозділу.



“Дуже часто ця техніка замінована всередині. Це розтяжки, які вони встановлюють, з гранатами Ф-1. Також заміновують біля техніки протитанковими мінами. Зустрічаються випадки, коли під міною ще закладено осколково-фугасний снаряд. Три-чотири кілометри доводиться ходити, розміновувати дороги, щоб до цієї техніки дістатись. Всього виявити відразу неможливо. Заміновує ворог у безмежній кількості мін”, — каже гвардієць “Тінь”.

Група евакуації працювала на вже Півночі Харківщини, на Балаклійському, Ізюмському, Слов’янському, Сватівському напрямках.

