Кращий танк РФ підбили на Луганщині захисники з 92-ї ОМБр – Цаплієнко (відео)
Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується у Харківській області, у неділю, 15 січня, підбили танк Т-90М “Прорив” у районі села Новоселівське на Луганщині.
Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами, “Прорив” – це найкращий російський серійний танк.
“Для того, щоб танк не евакуювали, бійці 27-ї бригади Національної гвардії вразили його зі шведського одноразового гранатомета AT4. До того 92-га бригада провела в районі Новоселівського успішний бій та захопила значну кількість військовополонених. Більшість з них мобілізовані. Є москвичі”, – розповів Цаплієнко.
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Відео: Андрій Цаплієнко
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2023 в 19:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується у Харківській області, у неділю, 15 січня, підбили танк Т-90М “Прорив” у районі села Новоселівське на Луганщині.".