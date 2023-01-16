Live
  • Понеділок 16.01.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.54
    • 🟢

Кращий танк РФ підбили на Луганщині захисники з 92-ї ОМБр – Цаплієнко (відео)

Події 19:10   16.01.2023
Олена Нагорна
Кращий танк РФ підбили на Луганщині захисники з 92-ї ОМБр – Цаплієнко (відео)

Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується у Харківській області, у неділю, 15 січня, підбили танк Т-90М “Прорив” у районі села Новоселівське на Луганщині.

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами, “Прорив” – це найкращий російський серійний танк.

“Для того, щоб танк не евакуювали, бійці 27-ї бригади Національної гвардії вразили його зі шведського одноразового гранатомета AT4. До того 92-га бригада провела в районі Новоселівського успішний бій та захопила значну кількість військовополонених. Більшість з них мобілізовані. Є москвичі”, – розповів Цаплієнко.

Читайте також:  Харківські нацгвардійці полюють за трофейною технікою Росії заради запчастин

Відео: Андрій Цаплієнко

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

19:50
3,52 проміле: мертвецьки п’яний водій влаштував у Харкові ДТП (фото)
19:27
У Харкові вшосте перезапустили систему опалення після суботнього блекауту
18:41
У Генштабі не бачать ознак підготовки наступу військ РФ на північ Харківщини
17:35
Харківські нацгвардійці полюють на трофейну техніку рф заради запчастин
17:25
На Куп’янщині відновлюють заняття у трьох школах і готують до відкриття ліцей

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Кращий танк РФ підбили на Луганщині захисники з 92-ї ОМБр – Цаплієнко (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2023 в 19:10;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, що базується у Харківській області, у неділю, 15 січня, підбили танк Т-90М “Прорив” у районі села Новоселівське на Луганщині.".