На Купянщине возобновляют занятия в трех школах и готовят к открытию лицей

Восстановление обучения на деоккупированной Харьковщине. После 23 января стартуют дистанционные занятия в трех школах Купянской громады. Это заведения в Ковшаровке, Купянске Узловом и Купянске. Также готовится к открытию лицей в Кондрашевской громаде.

«Сейчас педагоги еще собирают данные по количеству детей, которые будут получать образование в школах Купянской громады. Предварительно, здесь ожидается в целом привлечь к обучению около 450 школьников», — сообщила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

По ее словам, на прошлой неделе обучение возобновили в двух школах Петропавловской громады. Там дистанционно занимаются дети как из Петропавловки, так и из Купянской, Куриловской и Кондрашевской громад.

«Возвращаем к работе наши школы на освобожденных территориях Купянского района. Пока, конечно, только в дистанционном формате, потому что другого не позволяет ситуация с безопасностью. Дети, которые все время полномасштабного вторжения учились в других регионах или за рубежом, стремятся вернуться в свои школы», — отметила Ковальская.

До февраля 2022 года в регионе работали 703 учреждения общего среднего образования, сейчас дистанционно учат в 604 из них.