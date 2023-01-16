На Купянщине возобновляют занятия в трех школах и готовят к открытию лицей
Восстановление обучения на деоккупированной Харьковщине. После 23 января стартуют дистанционные занятия в трех школах Купянской громады. Это заведения в Ковшаровке, Купянске Узловом и Купянске. Также готовится к открытию лицей в Кондрашевской громаде.
«Сейчас педагоги еще собирают данные по количеству детей, которые будут получать образование в школах Купянской громады. Предварительно, здесь ожидается в целом привлечь к обучению около 450 школьников», — сообщила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.
По ее словам, на прошлой неделе обучение возобновили в двух школах Петропавловской громады. Там дистанционно занимаются дети как из Петропавловки, так и из Купянской, Куриловской и Кондрашевской громад.
«Возвращаем к работе наши школы на освобожденных территориях Купянского района. Пока, конечно, только в дистанционном формате, потому что другого не позволяет ситуация с безопасностью. Дети, которые все время полномасштабного вторжения учились в других регионах или за рубежом, стремятся вернуться в свои школы», — отметила Ковальская.
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До февраля 2022 года в регионе работали 703 учреждения общего среднего образования, сейчас дистанционно учат в 604 из них.
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- • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 17:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановление обучения на деоккупированной Харьковщине. После 23 января стартуют дистанционные занятия в трех школах Купянской громады. Это заведения в Ковшаровке, Купянске Узловом и Купянске. Также готовится к открытию лицей в Кондрашевской громаде.".