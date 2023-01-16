Live
  • Понедельник 16.01.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.54
    • 🟢

На Купянщине возобновляют занятия в трех школах и готовят к открытию лицей

Общество 17:25   16.01.2023
Елена Нагорная
На Купянщине возобновляют занятия в трех школах и готовят к открытию лицей

Восстановление обучения на деоккупированной Харьковщине. После 23 января стартуют дистанционные занятия в трех школах Купянской громады. Это заведения в Ковшаровке, Купянске Узловом и Купянске. Также готовится к открытию лицей в Кондрашевской громаде.

«Сейчас педагоги еще собирают данные по количеству детей, которые будут получать образование в школах Купянской громады. Предварительно, здесь ожидается в целом привлечь к обучению около 450 школьников», — сообщила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

По ее словам, на прошлой неделе обучение возобновили в двух школах Петропавловской громады. Там дистанционно занимаются дети как из Петропавловки, так и из Купянской, Куриловской и Кондрашевской громад.

«Возвращаем к работе наши школы на освобожденных территориях Купянского района. Пока, конечно, только в дистанционном формате, потому что другого не позволяет ситуация с безопасностью. Дети, которые все время полномасштабного вторжения учились в других регионах или за рубежом, стремятся вернуться в свои школы», — отметила Ковальская.

Читайте также: На Харьковщине определили город, где отточат новую систему школьного питания

До февраля 2022 года в регионе работали 703 учреждения общего среднего образования, сейчас дистанционно учат в 604 из них.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

13:03
В Харьковской области двое раненых и повреждены дома из-за обстрела рф
19:03
2 месяца охоты. Полиция Харькова поймала торговца оружием с арсеналом
17:15
В Харькове полиция задержала пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП
15:30
Напал с ножом на гостя – на Харьковщине полицейские задержали злоумышленника
13:36
В Харькове патрульные спасли женщину от самоубийства (Видео)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Купянщине возобновляют занятия в трех школах и готовят к открытию лицей»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 17:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановление обучения на деоккупированной Харьковщине. После 23 января стартуют дистанционные занятия в трех школах Купянской громады. Это заведения в Ковшаровке, Купянске Узловом и Купянске. Также готовится к открытию лицей в Кондрашевской громаде.".