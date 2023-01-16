На Куп’янщині відновлюють заняття у трьох школах і готують до відкриття ліцей

Поновлення навчання на деокупованій Харківщині. Після 23 січня стартують дистанційні заняття у трьох школах Куп’янської громади. Це заклади Ківшарівці, Куп’янську Вузловому та Куп’янську. Також готується до відкриття ліцей у Кіндрашівській громаді.



“Наразі освітяни ще збирають дані щодо кількості дітей, які отримуватимуть освіту в школах Куп’янської громади. Попередньо, тут очікується загалом залучити до навчання близько 450 школярів”, – повідомила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

За її словами, минулого тижня навчання відновили у двох школах Петропавлівської громади. Там дистанційно займаються діти як із Петропавлівки, так і з Куп’янської, Курилівської та Кіндрашівської громад.



“Повертаємо до роботи наші школи на звільнених територіях Куп’янського району. Поки що, звісно, тільки в дистанційному форматі, бо іншого не дозволяє безпекова ситуація. Діти, які весь час повномасштабного вторгнення навчалися в інших регіонах або за кордоном, прагнуть повернутися до своїх шкіл”, – наголосила Ковальська.

До лютого 2022 року в регіоні працювали 703 заклади загальної середньої освіти, зараз дистанційно навчають у 604 з них.