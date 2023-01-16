Правнук участника финской войны приехал на Харьковщину и хочет воевать с РФ

Волонтер из Финляндии привез важный для защитников Украины груз и вызвался участвовать в войне против оккупантов из РФ.

Подробности о добровольце сообщили воины 229 отдельного батальона 127 отдельной бригады ТрО Харькова.

«К нам приехал Марти из Финляндии, привез много полезного для военных оборудования и хочет остаться в Украине и воевать против российского оккупанта, — написали в telegram-канале батальона. — Для него это не развлечение и не военный туризм, а восстановление исторической справедливости. Его война началась давно, родственники пострадали от советской оккупации в период финской войны, а прадед даже воевал на стороне лесных братьев в Карелии против советских захватчиков».

Марти с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину помогает украинцам. Для начала основал фонд помощи для украинских беженцев в Финляндии. Затем начал собирать помощь для защитников Украины. А теперь и сам приехал в Украину.

Читайте также: В Харьковской области с начала войны погибли девять полицейских

«Приехал на помощь нашему войску. Опыт позволяет, потому что Марти в прошлом служил в полиции в контртеррористическом отделе. Предприняв столько усилий, он проехал почти три тысячи километров, чтобы присоединиться к нам в нашей борьбе. Но он считает, что все эти усилия и километры — мелочи, и только начало его пути», — отметили воины харьковской теробороны.