Правнук участника финской войны приехал на Харьковщину и хочет воевать с РФ
Волонтер из Финляндии привез важный для защитников Украины груз и вызвался участвовать в войне против оккупантов из РФ.
Подробности о добровольце сообщили воины 229 отдельного батальона 127 отдельной бригады ТрО Харькова.
«К нам приехал Марти из Финляндии, привез много полезного для военных оборудования и хочет остаться в Украине и воевать против российского оккупанта, — написали в telegram-канале батальона. — Для него это не развлечение и не военный туризм, а восстановление исторической справедливости. Его война началась давно, родственники пострадали от советской оккупации в период финской войны, а прадед даже воевал на стороне лесных братьев в Карелии против советских захватчиков».
Марти с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину помогает украинцам. Для начала основал фонд помощи для украинских беженцев в Финляндии. Затем начал собирать помощь для защитников Украины. А теперь и сам приехал в Украину.
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«Приехал на помощь нашему войску. Опыт позволяет, потому что Марти в прошлом служил в полиции в контртеррористическом отделе. Предприняв столько усилий, он проехал почти три тысячи километров, чтобы присоединиться к нам в нашей борьбе. Но он считает, что все эти усилия и километры — мелочи, и только начало его пути», — отметили воины харьковской теробороны.
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- • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 10:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Волонтер из Финляндии привез важный для защитников Украины груз и вызвался участвовать в войне против оккупантов из РФ".