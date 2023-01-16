Правнук учасника фінської війни приїхав на Харківщину та хоче воювати з РФ

Волонтер із Фінляндії привіз важливий для захисників України вантаж і зголосився взяти участь у війні проти окупантів із РФ.

Подробиці про добровольця повідомили воїни 229 окремого батальйону 127 окремої бригади ТрО Харкова.

“До нас приїхав Марті з Фінляндії, привіз багато корисного для військових обладнання, та хоче залишитися в Україні та воювати проти російського окупанта, – написали в Телеграм-каналі батальйону. – В нього це не забавка та не військовий туризм, а відновлення історичної справедливості. Його війна почалася давно, родичи постраждали від радянської окупації в період фінської війни, а прадід навіть воював на боці лісних братів, у Карелії, проти радянських загарбників”.

Марті від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну допомагає українцям. Спочатку заснував фонд допомоги для українських біженців у Фінляндії. Згодом почав збирати допомогу для захисників України. А тепер і сам приїхав до України.

“Приїхав на допомогу нашому війську. Досвід дозволяє, тому що Марті у минулому служив у поліції в контр-терористичному відділі. Зробивши стільки зусиль, він проїхав майже три тисячі кілометрів щоб приєднатися до нас у нашій боротьбі. Але він вважає що всі ті зусилля та кілометри – дрібниці, та тільки початок його шляху”, – зазначили воїни харківської тероборони.