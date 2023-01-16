В Волчанске враг обстрелял гериатрический пансионат для стариков и инвалидов
Эвакуация подопечных Волчанского гериатрического пансионата, фото — ХОВА
Российские военные 16 января обстреляли гериатрический пансионат в городе Волчанск Харьковской области.
О трех «прилетах» сообщил директор департамента социальной защиты населения ХОВА Юрий Шпарага. По его словам, подопечных эвакуировали несколько месяцев назад, поэтому обошлось без жертв.
Учреждение подверглось обстрелу уже второй раз за последние три месяца, отметил Шпарага.
«Враг бьет по зданиям, в которых проживали старики и инвалиды», — констатировал он.
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- • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 20:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные 16 января обстреляли гериатрический пансионат в городе Волчанск Харьковской области.".