В Волчанске враг обстрелял гериатрический пансионат для стариков и инвалидов

Российские военные 16 января обстреляли гериатрический пансионат в городе Волчанск Харьковской области.

О трех «прилетах» сообщил директор департамента социальной защиты населения ХОВА Юрий Шпарага. По его словам, подопечных эвакуировали несколько месяцев назад, поэтому обошлось без жертв.

Учреждение подверглось обстрелу уже второй раз за последние три месяца, отметил Шпарага.

«Враг бьет по зданиям, в которых проживали старики и инвалиды», — констатировал он.

Читайте также: В Генштабе не видят признаков подготовки наступления РФ на север Харьковщины