У Вовчанську ворог обстріляв пансіонат для літніх людей та інвалідів

Російські військові 16 січня обстріляли геріатричний пансіонат у місті Вовчанськ Харківської області.

Про три “прильоти” повідомив директор департаменту соціального захисту населення ХОВА Юрій Шпарага. За його словами, підопічних евакуювали кілька місяців тому, тому обійшлося без жертв.

Установа зазнала обстрілу вже вдруге за останні три місяці, зазначив Шпарага.

“Ворог б‘є по будівлях в яких проживали люди похилого віку та інваліди”, – констатував він.