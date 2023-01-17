Главу КП «ХТС» Скопенко суд оштрафовал за пьяную езду и на год лишил прав

Киевский райсуд Харькова оштрафовал гендиректора КП «Харьковские тепловые сети» Василия Скопенко на 17 тысяч гривен за отказ пройти освидетельствование на состояние опьянения и лишил его права управлять транспортными средствами на один год.

Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном 16 января. И, как стало известно «Суспільному», оно касается именно Василия Скопенко.

Согласно материалам дела, около 22 часов 4 декабря 2022 года на улице Шевченко в Харькове правоохранители остановили автомобиль Mercedes-Benz GLS 400, водитель которого был с явными признаками алкогольного опьянения, однако отказался пройти осмотр и на месте, и в медучреждении.

Водитель свою вину по ч. 1 ст. 130 КУоАП признал и попросил назначить наказание в соответствии с законодательством, что суд и сделал.

Напомним, что вечером 5 декабря в сети появилось видео, на котором вероятно глава КП «Харьковские теплосети» Василий Скопенко и директор департамента инфраструктуры Харьковского горсовета Иван Кузнецов находились на земле в наручниках и употребляли нецензурную лексику. Вскоре это видео многие ресурсы удалили.

В пресс-службе облуправления Нацполиции сообщили, что около 23:00 4 декабря правоохранители остановили автомобиль, за рулем которого был нетрезвый водитель. Он в вызывающей форме отказался пройти тест на состояние опьянения, а во время составления админматериалов пассажир вышел из машины, начал ругаться и грубо сопротивляться патрульным.