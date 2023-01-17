Главу КП “ХТМ” Скопенка суд оштрафував за п’яну їзду і на рік позбавив прав

Київський райсуд Харкова оштрафував гендиректора КП “Харківські теплові мережі” Василя Скопенка на 17 тисяч гривень за відмову пройти огляд на стан сп’яніння та позбавив його права керувати транспортними засобами на один рік.

Про це йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій 16 січня. І, як стало відомо “Суспільному”, вона стосується саме Василя Скопенка.

Згідно з матеріалами справи, близько 22-ї години 4 грудня 2022 року на вулиці Шевченка у Харкові правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes-Benz GLS 400, водій якого був із явними ознаками алкогольного сп’яніння, проте відмовився пройти огляд і на місці, і в медустанові.

Водій свою провину за ч. 1 ст. 130 КУпАП визнав та попросив призначити покарання відповідно до законодавства, що суд і зробив.

Нагадаємо, що ввечері 5 грудня в мережі з’явилося відео, на якому, ймовірно, голова КП «Харківські тепломережі» Василь Скопенко та директор департаменту інфраструктури Харківської міськради Іван Кузнєцов перебували на землі в наручниках і вживали нецензурну лексику. Незабаром це відео багато ресурсів видалили.

У пресслужбі облуправління Нацполіції повідомили, що близько 23:00 4 грудня правоохоронці зупинили автомобіль, за кермом якого був нетверезий водій. Він у зухвалій формі відмовився пройти тест на стан сп’яніння, а під час складання адмінматеріалів пасажир вийшов з машини, почав лаятись і грубо чинити опір патрульним.