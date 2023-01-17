Сегодня вечером на дороги на Харьковщине выезжать опасно

Дорожники предупредили жителей Харьковской области об опасности — вечером 17 января в регионе пойдет ледяной дождь.

«Ухудшение погодных условий в Харькове. По прогнозам синоптиков, сегодня вечером в Харьковской области будет наблюдаться чрезвычайное погодное явление — ледяной дождь, при температуре от -3°С до 0°С, в результате чего ожидается гололедица», — предупредила пресс-служба Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

Водителям традиционно напомнили о необходимости быть осторожными, соблюдать правила движения и выдерживать дистанцию. За помощью водители могут обратиться на круглосуточную «горячую линию» при Укравтодоре: 067 400 60 80.

Напомним, харьковские синоптики прогнозируют резкое потепление в области. На Крещение вместо «крещенских морозов» будет «крещенское тепло» — до 8 градусов со знаком «плюс».