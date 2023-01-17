Сегодня вечером на дороги на Харьковщине выезжать опасно
Дорожники предупредили жителей Харьковской области об опасности — вечером 17 января в регионе пойдет ледяной дождь.
«Ухудшение погодных условий в Харькове. По прогнозам синоптиков, сегодня вечером в Харьковской области будет наблюдаться чрезвычайное погодное явление — ледяной дождь, при температуре от -3°С до 0°С, в результате чего ожидается гололедица», — предупредила пресс-служба Службы автомобильных дорог в Харьковской области.
Водителям традиционно напомнили о необходимости быть осторожными, соблюдать правила движения и выдерживать дистанцию. За помощью водители могут обратиться на круглосуточную «горячую линию» при Укравтодоре: 067 400 60 80.
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Напомним, харьковские синоптики прогнозируют резкое потепление в области. На Крещение вместо «крещенских морозов» будет «крещенское тепло» — до 8 градусов со знаком «плюс».
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- • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 10:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники предупредили жителей Харьковской области об опасности — вечером 17 января в регионе пойдет ледяной дождь".