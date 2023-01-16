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«Крещенское тепло»: на Харьковщине прогнозируют резкое потепление

Общество 12:12   16.01.2023
Оксана Горун
«Крещенское тепло»: на Харьковщине прогнозируют резкое потепление

Синоптики Харьковского гидрометцентра прогнозируют, что уже завтра, 17 января, температуры в Харькове и области сменят знак на «плюс».

Подробный прогноз погоды на ближайшие дни от Харьковского гидрометцентра опубликовало «Суспільне».

По данным синоптиков, 17 января ночь на Харьковщине будет морозной — до -5°, а вот днем уже ожидаются плюсовые температуры — до 4° тепла. При этом прогнозируют небольшие осадки, туман и гололедицу. Температура воздуха в Харькове: ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

Дальше температура продолжит повышаться. Кроме того, 18 января пойдет дождь. Температура воздуха: ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла. Также будет порывистый ветер до 15-20 м/с.

Наиболее теплым выдастся Крещение, которое традиционно сопровождают «крещенские морозы». Но в этом году вместо морозов придет «крещенское тепло» — до +8° днем, а ночью — от 0° до 5° тепла. Осадков 19 января не прогнозируют, сохранится достаточно сильный ветер.

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Уже 20 января температура начнет постепенно понижаться. Ночью прогнозируют от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла. 21 января, по данным метеорологов, ожидается ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем — от 1° мороза до 4° тепла.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Харьковского гидрометцентра прогнозируют, что уже завтра, 17 января, температуры в Харькове и области сменят знак на «плюс»".