«Крещенское тепло»: на Харьковщине прогнозируют резкое потепление

Синоптики Харьковского гидрометцентра прогнозируют, что уже завтра, 17 января, температуры в Харькове и области сменят знак на «плюс».

Подробный прогноз погоды на ближайшие дни от Харьковского гидрометцентра опубликовало «Суспільне».

По данным синоптиков, 17 января ночь на Харьковщине будет морозной — до -5°, а вот днем уже ожидаются плюсовые температуры — до 4° тепла. При этом прогнозируют небольшие осадки, туман и гололедицу. Температура воздуха в Харькове: ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

Дальше температура продолжит повышаться. Кроме того, 18 января пойдет дождь. Температура воздуха: ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла. Также будет порывистый ветер до 15-20 м/с.

Наиболее теплым выдастся Крещение, которое традиционно сопровождают «крещенские морозы». Но в этом году вместо морозов придет «крещенское тепло» — до +8° днем, а ночью — от 0° до 5° тепла. Осадков 19 января не прогнозируют, сохранится достаточно сильный ветер.

Уже 20 января температура начнет постепенно понижаться. Ночью прогнозируют от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла. 21 января, по данным метеорологов, ожидается ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем — от 1° мороза до 4° тепла.