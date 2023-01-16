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“Хрещенське тепло”: на Харківщині прогнозують різке потепління

Суспільство 12:12   16.01.2023
Оксана Горун
“Хрещенське тепло”: на Харківщині прогнозують різке потепління

Синоптики Харківського гідрометцентру прогнозують, що вже завтра, 17 січня, температури в Харкові та області змінять знак на “плюс”.

Детальний прогноз погоди на найближчі дні від Харківського гідрометцентру опублікувало “Суспільне” .

За даними синоптиків, 17 січня ніч на Харківщині буде морозною – до -5°, а ось вдень очікуються плюсові температури – до 4° тепла. При цьому прогнозують невеликі опади, туман та ожеледицю. Температура повітря в Харкові: вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

Далі температура продовжуватиме підвищуватися. Окрім того, 18 січня піде дощ. Температура повітря: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла. Також буде поривчастий вітер до 15-20 м/с.

Найбільш теплим видасться Хрещення, яке традиційно супроводжують “хрещенські морози”. Але цього року замість морозів прийде “хрещенське тепло” – до +8° вдень, а вночі – від 0° до 5° тепла. Опадів 19 січня не прогнозують, збережеться досить сильний вітер.

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Вже 20 січня температура почне поступово знижуватись. Вночі прогнозують від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла. 21 січня, за даними метеорологів, очікується вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень – від 1° морозу до 4° тепла.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2023 в 12:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Харківського гідрометцентру прогнозують, що вже завтра, 17 січня, температури в Харкові та області змінять знак на “плюс”".