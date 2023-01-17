Сьогодні ввечері на дороги на Харківщині виїжджати небезпечно
Дорожники попередили мешканців Харківської області про небезпеку – ввечері 17 січня в регіоні піде крижаний дощ.
“Погіршення погодних умов у Харкові. За прогнозами синоптиків, сьогодні ввечері на Харківщині спостерігатиметься надзвичайне погодне явище – крижаний дощ, при температурі від -3°С до 0°С, внаслідок чого очікується ожеледь”, – попередила пресслужба Служби автомобільних доріг в Харківській області.
Водіям традиційно нагадали про необхідність бути обережними, дотримуватись правил руху та витримувати дистанцію. За допомогою водії можуть звернутися на цілодобову гарячу лінію при Укравтодорі: 067 400 60 80.
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Нагадаємо, харківські синоптики прогнозують різке потепління в області. На Водохреща замість “хрещенських морозів” буде “хрещенське тепло” – до 8 градусів зі знаком “плюс”.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 10:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорожники попередили мешканців Харківської області про небезпеку – ввечері 17 січня в регіоні піде крижаний дощ".