Сьогодні ввечері на дороги на Харківщині виїжджати небезпечно

Дорожники попередили мешканців Харківської області про небезпеку – ввечері 17 січня в регіоні піде крижаний дощ.

“Погіршення погодних умов у Харкові. За прогнозами синоптиків, сьогодні ввечері на Харківщині спостерігатиметься надзвичайне погодне явище – крижаний дощ, при температурі від -3°С до 0°С, внаслідок чого очікується ожеледь”, – попередила пресслужба Служби автомобільних доріг в Харківській області.

Водіям традиційно нагадали про необхідність бути обережними, дотримуватись правил руху та витримувати дистанцію. За допомогою водії можуть звернутися на цілодобову гарячу лінію при Укравтодорі: 067 400 60 80.

Нагадаємо, харківські синоптики прогнозують різке потепління в області. На Водохреща замість “хрещенських морозів” буде “хрещенське тепло” – до 8 градусів зі знаком “плюс”.