В Харькове быстро отремонтировали водопровод на Шевченко, поврежденный взрывом
Ремонтники КП «Харьковводоканал» оперативно устранили аварийную ситуацию на разрушенных взрывом сетях водоснабжения по ул. Шевченко, сообщает мэрия Харькова.
В ходе ремонта специалисты заменили более 40 м трубопровода диаметром 300 мм, сообщил начальник службы наружных водопроводных сетей Киевского района Виталий Чупандин.
«Для сохранения целостности городской инфраструктуры замену произвели методом санации. Бригады приложили все усилия для ликвидации аварийной ситуации в кратчайшие сроки и вовремя справились с этой задачей. После завершения ремонтных работ территорию привели в порядок», — сообщил Виталий Чупандин.
В преддверии бригады комплекса «Харьковводоснабжение» ликвидировали 13 повреждений на участках трубопроводов. Сегодня, 17 января, ремонтники устраняют 18 дефектов водопроводных сетей города.
Сообщить об авариях на водоводах можно по тел.: 15-33.
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- • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 15:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонтники КП «Харьковводоканал» оперативно устранили аварийную ситуацию на разрушенных взрывом сетях водоснабжения по ул. Шевченко, сообщает мэрия Харькова.".