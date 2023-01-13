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В Харькове коммунальщики латают трубы, по которым армия РФ ударила из РСЗО

Общество 18:25   13.01.2023
Елена Нагорная
В Харькове коммунальщики латают трубы, по которым армия РФ ударила из РСЗО Фото: Харьковский горсовет

Бригады КП «Харьковводоканал» восстанавливают трубы на улице Шевченко в Киевском районе, которые были повреждены 10 января в результате вражеского обстрела.

Россияне повредили два участка трубопроводов диаметром 300 мм и 150 мм, расположенных под проезжей частью улицы Шевченко, рассказал заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» Николай Завада.

По его словам, аварийную ситуацию локализовали, а водоснабжение частных домов и нескольких предприятий прекращали только на время переподключения сетей.

«Место «прилета» обследовали пиротехники и ГСЧС, после чего дали аварийщикам допуск к ремонту. В ходе предварительных и земляных работ запланировали перекладку 42 м трубопровода. Для сохранения городской инфраструктуры замену будем проводить методом санации», — отметил Завада.

Также он сообщил, что реконструкция будет продолжаться и в выходные. Восстановление этого участка водовода бригады планируют закончить в начале следующей недели, после чего начнут ремонт соседнего.


Фото: Харьковский горсовет

По информации предприятия, с начала полномасштабной войны в Харькове зафиксирован 61 случай попадания снарядов во внешние сети. Везде водоснабжение восстановлено. В целом коммунальщики заменили 1,5 км разрушенных водоводов. Больше всего пострадали внешние сети Киевского, Салтовского и Индустриального районов.

Напомним, что вечером 10 января россияне обстреляли Киевский район Харькова из РСЗО «Смерч».

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 18:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады КП «Харьковводоканал» восстанавливают трубы на улице Шевченко в Киевском районе, которые были повреждены 10 января в результате вражеского обстрела.".