В Харькове коммунальщики латают трубы, по которым армия РФ ударила из РСЗО
Бригады КП «Харьковводоканал» восстанавливают трубы на улице Шевченко в Киевском районе, которые были повреждены 10 января в результате вражеского обстрела.
Россияне повредили два участка трубопроводов диаметром 300 мм и 150 мм, расположенных под проезжей частью улицы Шевченко, рассказал заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» Николай Завада.
По его словам, аварийную ситуацию локализовали, а водоснабжение частных домов и нескольких предприятий прекращали только на время переподключения сетей.
«Место «прилета» обследовали пиротехники и ГСЧС, после чего дали аварийщикам допуск к ремонту. В ходе предварительных и земляных работ запланировали перекладку 42 м трубопровода. Для сохранения городской инфраструктуры замену будем проводить методом санации», — отметил Завада.
Также он сообщил, что реконструкция будет продолжаться и в выходные. Восстановление этого участка водовода бригады планируют закончить в начале следующей недели, после чего начнут ремонт соседнего.
Фото: Харьковский горсовет
По информации предприятия, с начала полномасштабной войны в Харькове зафиксирован 61 случай попадания снарядов во внешние сети. Везде водоснабжение восстановлено. В целом коммунальщики заменили 1,5 км разрушенных водоводов. Больше всего пострадали внешние сети Киевского, Салтовского и Индустриального районов.
Напомним, что вечером 10 января россияне обстреляли Киевский район Харькова из РСЗО «Смерч».
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове коммунальщики латают трубы, по которым армия РФ ударила из РСЗО»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 13 января 2023 в 18:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады КП «Харьковводоканал» восстанавливают трубы на улице Шевченко в Киевском районе, которые были повреждены 10 января в результате вражеского обстрела.".