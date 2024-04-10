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Всегда иметь запас воды призывают харьковчан коммунальщики

Общество 18:15   10.04.2024
Елена Нагорная
Всегда иметь запас воды призывают харьковчан коммунальщики

С призывом всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд обратились к горожанам в КП «Харьковводоканал».

Как объясняют на предприятии, чтобы горожане были с водой, в экстренных ситуациях они задействуют альтернативные источники водоснабжения. Однако люди всегда должны быть готовы к непредвиденным обстоятельствам.

Вражеские атаки наносят огромный ущерб критической инфраструктуре, в частности водопроводно-канализационному хозяйству. Вследствие этого могут возникать перебои с подачей воды, добавили в КП.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 18:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С призывом всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд обратились к горожанам в КП «Харьковводоканал»".