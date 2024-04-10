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Завжди мати запас води закликають харків’ян комунальники

Суспільство 18:15   10.04.2024
Олена Нагорна
Завжди мати запас води закликають харків’ян комунальники

Із закликом завжди мати достатній запас води для першочергових потреб звернулися до містян у КП “Харківводоканал”.

Як пояснюють на підприємстві, щоб містяни були із водою, в екстрених ситуаціях вони задіюють альтернативні джерела водопостачання. Однак люди завжди мають бути готовими до непередбачених обставин.

Ворожі атаки завдають величезних збитків критичній інфраструктурі, зокрема водопровідно-каналізаційному господарству. Внаслідок цього можуть виникати перебої із подачею води, додали у КП.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 18:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із закликом завжди мати достатній запас води для першочергових потреб звернулися до містян у КП “Харківводоканал”".