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Два дня не будет воды в городе на Харьковщине: жителей просят сделать запас

Общество 16:18   24.03.2025
Виктория Яковенко
Два дня не будет воды в городе на Харьковщине: жителей просят сделать запас Фото: КП «Харьковводоканал»

В части города Чугуев 26 марта в 08:00 отключат воду. Отмечается, что водоснабжение будет отсутствовать в течение двух суток.

Причина – ремонтные работы водопроводной сети, сообщили в Чугуевской городской громаде.

Воды не будет по следующим адресам:

не будет воды на Харьковщине
Скриншот

Жителей просят сделать запас воды на эти дни.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 16:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В части города Чугуев 26 марта в 08:00 отключат воду. Отмечается, что водоснабжение будет отсутствовать в течение двух суток.".