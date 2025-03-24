Два дня не будет воды в городе на Харьковщине: жителей просят сделать запас

В части города Чугуев 26 марта в 08:00 отключат воду. Отмечается, что водоснабжение будет отсутствовать в течение двух суток.

Причина – ремонтные работы водопроводной сети, сообщили в Чугуевской городской громаде.

Воды не будет по следующим адресам:

Жителей просят сделать запас воды на эти дни.