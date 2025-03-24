Два дня не будет воды в городе на Харьковщине: жителей просят сделать запас
Фото: КП «Харьковводоканал»
В части города Чугуев 26 марта в 08:00 отключат воду. Отмечается, что водоснабжение будет отсутствовать в течение двух суток.
Причина – ремонтные работы водопроводной сети, сообщили в Чугуевской городской громаде.
Воды не будет по следующим адресам:
Жителей просят сделать запас воды на эти дни.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, запас, ремонт, харьковщина, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 16:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В части города Чугуев 26 марта в 08:00 отключат воду. Отмечается, что водоснабжение будет отсутствовать в течение двух суток.".