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Выращивал коноплю в квартире: харьковчанина «посадили» на 6 лет

Общество 14:55   24.03.2025
Виктория Яковенко
Выращивал коноплю в квартире: харьковчанина «посадили» на 6 лет Фото: Харьковская областная прокуратура

Приговор получил 49-летний харьковчанин. Его отправили в тюрьму за выращивание конопли и изготовление каннабиса.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что фигурант официально нигде не работал. У себя в квартире он выращивал коноплю, чтобы потом зарабатывать на продаже наркотического средства, доказало следствие.

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли 13 таких растений.

Кроме этого у него нашли около 1,5 кг каннабиса в сухом виде, а также более 220 патронов разного калибра.

В суде мужчина полностью признал свою вину.

«По изъятым у него патронам отметил, что нашел их на улице и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, принес домой, о чем жалеет», — добавили правоохранители.

Суд признал мужчину виновным по фактам незаконного приобретения и хранения с целью сбыта наркотического средства в больших размерах, незаконного выращивания конопли, хранения боевых припасов, без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310, ч. 1 ст. 263 УКУ). Ему назначили 6 лет тюрьмы с конфискацией ½ принадлежащего ему на праве собственности имущества за исключением жилья.

выращивал коноплю в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщали, что квартира, где нашли коноплю, находится на улице Гвардейцев-Широнинцев.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 14:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 49-летний харьковчанин. Его отправили в тюрьму за выращивание конопли и изготовление каннабиса.".