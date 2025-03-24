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Вирощував коноплі в квартирі: харків’янина «посадили» на 6 років

Суспільство 14:55   24.03.2025
Вікторія Яковенко
Вирощував коноплі в квартирі: харків’янина «посадили» на 6 років Фото: Харківська обласна прокуратура

Вирок отримав 49-річний харків’янин. Його відправили у тюрму за вирощування конопель та виготовлення канабісу.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що фігурант – офіційно ніде не працював. У себе в квартирі він вирощував коноплі, щоб потім заробляти на продажі наркотичного засобу, довело слідство.

Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили 13 таких рослин.

Крім цього у нього вилучили близько 1,5 кг канабісу в сухому вигляді, а також понад 220 патронів різного калібру.

У суді чоловік повністю визнав свою вину.

«Щодо вилучених у нього патронів зазначив, що знайшов їх на вулиці та, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, приніс додому, про що шкодує», – додали правоохоронці.

Суд визнав чоловіка винним за фактами незаконного придбання та зберігання з метою збуту наркотичного засобу у великих розмірах, незаконного вирощування конопель, зберігання бойових припасів, без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310, ч. 1 ст. 263 ККУ). Йому призначили 6 років тюрми з конфіскацією ½ належного йому на праві власності майна за виключенням житла.

выращивал коноплю в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше у Харківській обласній прокуратурі повідомляли, що квартира, де знайшли коноплі, знаходиться на вулиці Гвардійців-Широнінців.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 14:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримав 49-річний харків’янин. Його відправили у тюрму за вирощування конопель та виготовлення канабісу.".