Вирощував коноплі в квартирі: харків’янина «посадили» на 6 років
Вирок отримав 49-річний харків’янин. Його відправили у тюрму за вирощування конопель та виготовлення канабісу.
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що фігурант – офіційно ніде не працював. У себе в квартирі він вирощував коноплі, щоб потім заробляти на продажі наркотичного засобу, довело слідство.
Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили 13 таких рослин.
Крім цього у нього вилучили близько 1,5 кг канабісу в сухому вигляді, а також понад 220 патронів різного калібру.
У суді чоловік повністю визнав свою вину.
«Щодо вилучених у нього патронів зазначив, що знайшов їх на вулиці та, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, приніс додому, про що шкодує», – додали правоохоронці.
Суд визнав чоловіка винним за фактами незаконного придбання та зберігання з метою збуту наркотичного засобу у великих розмірах, незаконного вирощування конопель, зберігання бойових припасів, без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310, ч. 1 ст. 263 ККУ). Йому призначили 6 років тюрми з конфіскацією ½ належного йому на праві власності майна за виключенням житла.
Нагадаємо, раніше у Харківській обласній прокуратурі повідомляли, що квартира, де знайшли коноплі, знаходиться на вулиці Гвардійців-Широнінців.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: конопля, новини Харкова, приговор, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вирощував коноплі в квартирі: харків’янина «посадили» на 6 років»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 14:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримав 49-річний харків’янин. Його відправили у тюрму за вирощування конопель та виготовлення канабісу.".