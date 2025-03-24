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Два дні не буде води в місті на Харківщині: жителів просять зробити запас

Суспільство 16:18   24.03.2025
Вікторія Яковенко
Два дні не буде води в місті на Харківщині: жителів просять зробити запас Фото: КП “Харківводоканал”

У частині міста Чугуїв 26 березня о 08:00 відключать воду. Зазначається, що водопостачання буде відсутнє впродовж двох діб.

Причина – ремонтні роботи водопровідної мережі, повідомили у Чугуївській міській громаді.

Води не буде за такими адресами:

не будет воды на Харьковщине
Скриншот

Жителів просять зробити запас води на ці дні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 16:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У частині міста Чугуїв 26 березня о 08:00 відключать воду. Зазначається, що водопостачання буде відсутнє впродовж двох діб.".