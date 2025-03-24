Два дні не буде води в місті на Харківщині: жителів просять зробити запас
Фото: КП “Харківводоканал”
У частині міста Чугуїв 26 березня о 08:00 відключать воду. Зазначається, що водопостачання буде відсутнє впродовж двох діб.
Причина – ремонтні роботи водопровідної мережі, повідомили у Чугуївській міській громаді.
Води не буде за такими адресами:
Жителів просять зробити запас води на ці дні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, запас, ремонт, харківщина, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 16:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У частині міста Чугуїв 26 березня о 08:00 відключать воду. Зазначається, що водопостачання буде відсутнє впродовж двох діб.".