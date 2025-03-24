Два дні не буде води в місті на Харківщині: жителів просять зробити запас

У частині міста Чугуїв 26 березня о 08:00 відключать воду. Зазначається, що водопостачання буде відсутнє впродовж двох діб.

Причина – ремонтні роботи водопровідної мережі, повідомили у Чугуївській міській громаді.

Води не буде за такими адресами:

Жителів просять зробити запас води на ці дні.