У Харкові комунальники латають труби, по яких армія РФ вдарила з РСЗВ

Бригади КП “Харківводоканал” відновлюють труби на вулиці Шевченка у Київському районі, які були пошкоджені 10 січня внаслідок ворожого обстрілу.

Росіяни пошкодили дві ділянки трубопроводів діаметром 300 мм та 150 мм, які розташовані під проїжджою частиною вулиці Шевченка, розповів заступник директора з виробництва комплексу “Харківводопостачання” Микола Завада.

За його словами, аварійну ситуацію локалізували, а водопостачання приватних будинків та кількох підприємств припиняли лише на час перепідключення мереж.

«Місце прильоту обстежили піротехніки та ДСНС, після чого дали аварійникам допуск до ремонту. У ході попередніх та земляних робіт запланували перекладку 42 м трубопроводу. Для збереження міської інфраструктури заміну проводитимемо методом санації», – зазначив Завада.

Відновлення цієї ділянки водоводу планують закінчити на початку наступного тижня, після чого розпочнуть ремонт сусідньої.



Фото: Харківська міськрада

Із початку повномасштабної війни у Харкові зафіксований 61 випадок влучання снарядів у зовнішні мережі. Скрізь водопостачання відновлене. Загалом комунальники замінили 1,5 км зруйнованих водоводів. Найбільше постраждали зовнішні мережі Київського, Салтівського та Індустріального районів.

Нагадаємо, що ввечері 10 січня росіяни обстріляли Київський район Харкова із РСЗВ «Смерч».