У Харкові швидко відремонтували водогін на вул. Шевченка, пошкоджений вибухом
Ремонтники КП «Харківводоканал» оперативно усунули аварійну ситуацію на зруйнованих вибухом мережах водопостачання на вул. Шевченка, повідомляє мерія Харкова.
Під час ремонту фахівці замінили понад 40 м трубопроводу діаметром 300 мм, повідомив начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Київського району Віталій Чупандін.
«Для збереження цілісності міської інфраструктури заміну провели методом санації. Бригади доклали всіх зусиль для ліквідації аварійної ситуації в найкоротші терміни та вчасно впоралися із цим завданням. Після завершення ремонтних робіт територію впорядкували», – повідомив Віталій Чупандін.
Напередодні бригади комплексу «Харківводопостачання» ліквідували 13 пошкоджень на ділянках трубопроводів. Сьогодні, 17 січня, ремонтники усувають 18 дефектів на водопровідних мережах міста.
Повідомити про аварії на водоводах можна за тел.: 15-33.
Читайте також: У Харкові комунальники латають труби, якими армія рф вдарила з РСЗВ
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові швидко відремонтували водогін на вул. Шевченка, пошкоджений вибухом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 15:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонтники КП «Харьковводоканал» оперативно устранили аварийную ситуацию на разрушенных взрывом сетях водоснабжения по ул. Шевченко, сообщает мэрия Харькова.".