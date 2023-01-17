У Харкові швидко відремонтували водогін на вул. Шевченка, пошкоджений вибухом

Ремонтники КП «Харківводоканал» оперативно усунули аварійну ситуацію на зруйнованих вибухом мережах водопостачання на вул. Шевченка, повідомляє мерія Харкова.

Під час ремонту фахівці замінили понад 40 м трубопроводу діаметром 300 мм, повідомив начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Київського району Віталій Чупандін.

«Для збереження цілісності міської інфраструктури заміну провели методом санації. Бригади доклали всіх зусиль для ліквідації аварійної ситуації в найкоротші терміни та вчасно впоралися із цим завданням. Після завершення ремонтних робіт територію впорядкували», – повідомив Віталій Чупандін.

Напередодні бригади комплексу «Харківводопостачання» ліквідували 13 пошкоджень на ділянках трубопроводів. Сьогодні, 17 січня, ремонтники усувають 18 дефектів на водопровідних мережах міста.

Повідомити про аварії на водоводах можна за тел.: 15-33.