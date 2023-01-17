В Харькове в среду 18 января трамвай №8 временно сменит маршрут
Трамвай будет двигаться по другому маршруту из-за ремонта трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
Движение трамваев по пр. Героев Сталинграда, на участке от разворотного круга «ул. Одесская» до ул. Морозова и на ул. Морозова, на участке от пр. Героев Сталинграда до ул. Мухачева будет запрещено с 9:30 до 15:00 18 января.
В это время трамвай №8 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «ул. Мухачева» – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602 микрорайон».
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- • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 15:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамвай будет двигаться по другому маршруту из-за ремонта трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.".