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В Харькове в среду 18 января трамвай №8 временно сменит маршрут

Общество 15:00   17.01.2023
Оксана Якушко
В Харькове в среду 18 января трамвай №8 временно сменит маршрут

Трамвай будет двигаться по другому маршруту из-за ремонта трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Движение трамваев по пр. Героев Сталинграда, на участке от разворотного круга «ул. Одесская» до ул. Морозова и на ул. Морозова, на участке от пр. Героев Сталинграда до ул. Мухачева будет запрещено с 9:30 до 15:00 18 января.

В это время трамвай №8 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «ул. Мухачева» – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602 микрорайон».

Читайте также: Харькову дадут средства на восстановление трамвайной инфраструктуры

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 15:00;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамвай будет двигаться по другому маршруту из-за ремонта трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.".