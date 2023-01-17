У Харкові в середу 18 січня трамвай №8 тимчасово змінить маршрут

Трамвай рухатиметься іншим маршрутом через ремонт трамвайної колії, повідомили в Департаменті інфраструктури.

Рух трамваїв на пр. Героїв Сталінграда, на ділянці від розворотного кола «вул. Одеська» до вул. Морозова, та на вул. Морозова, на ділянці від пр. Героїв Сталінграда до вул. Мухачова, буде заборонений 9:30 до 15:00 18 січня.

У цей час трамвай №8 курсуватиме так: розворотне коло «вул. Мухачова» – вул. Морозова – вул. Плеханівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602 мікрорайон».