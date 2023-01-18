Live
  • Среда 18.01.2023
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.69
    • 🟢

11 объектов повреждены на Харьковщине за сутки обстрелами врага — Мельник

Происшествия 22:05   18.01.2023
Елена Нагорная
11 объектов повреждены на Харьковщине за сутки обстрелами врага — Мельник

Российские военные в течение суток обстреляли города Купянск и Волчанск, поселок Двуречная, а также села Старица, Огурцово, Стрелечья и Нескучное Харьковской области.

Об этом сообщает начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал Сергей Мельник.

По его информации, в результате обстрелов повреждены 11 объектов, среди которых помещение одного из предприятий, 7 частных жилых домов, 2 многоквартирных дома и хозяйственная постройка.

«Информация о погибших и раненых не поступала», — добавил Мельник.

Читайте также: Российская армия на Купянском направлении перешла в оборону — Генштаб

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

20:58
От Красного Креста и ООН: какую матпомощь могут получить жители Харьковщины
20:19
Работа в Харькове: метрополитен приглашает слесарей и будет обучать машинистов
19:40
36 мест определили на Харьковщине для безопасного купания на Крещение (сюжет)
19:25
15 генераторов получила Харьковщина от фонда из Германии. Где их установят
19:01
Восемь трупов достали из воды чрезвычайники Харьковщины с начала зимы (видео)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «11 объектов повреждены на Харьковщине за сутки обстрелами врага — Мельник»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 22:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные в течение суток обстреляли города Купянск и Волчанск, поселок Двуречная, а также села Старица, Огурцово, Стрелечья и Нескучное Харьковской области.".