11 объектов повреждены на Харьковщине за сутки обстрелами врага — Мельник
Российские военные в течение суток обстреляли города Купянск и Волчанск, поселок Двуречная, а также села Старица, Огурцово, Стрелечья и Нескучное Харьковской области.
Об этом сообщает начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал Сергей Мельник.
По его информации, в результате обстрелов повреждены 11 объектов, среди которых помещение одного из предприятий, 7 частных жилых домов, 2 многоквартирных дома и хозяйственная постройка.
«Информация о погибших и раненых не поступала», — добавил Мельник.
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- • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 22:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные в течение суток обстреляли города Купянск и Волчанск, поселок Двуречная, а также села Старица, Огурцово, Стрелечья и Нескучное Харьковской области.".