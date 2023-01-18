11 объектов повреждены на Харьковщине за сутки обстрелами врага — Мельник

Российские военные в течение суток обстреляли города Купянск и Волчанск, поселок Двуречная, а также села Старица, Огурцово, Стрелечья и Нескучное Харьковской области.

Об этом сообщает начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал Сергей Мельник.

По его информации, в результате обстрелов повреждены 11 объектов, среди которых помещение одного из предприятий, 7 частных жилых домов, 2 многоквартирных дома и хозяйственная постройка.

«Информация о погибших и раненых не поступала», — добавил Мельник.