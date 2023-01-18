Российская армия на Купянском направлении перешла в оборону — Генштаб
Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Купянском направлении враг обороняется (при этом накануне сообщалось, что на этом направлении противник пытается улучшить тактическое положение — ред.). В течение суток обстреляны районы Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крохмального, Синьковки, Берестового и Табаевки.
На Слобожанском направлении обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Бударки, Землянки, Гатище, Волчанск, Терновая, Чугуновка, Новомлинск и Двуречная.
Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается высокой на всей территории Украины, добавили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 18:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".