Российская армия на Купянском направлении перешла в оборону — Генштаб

Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении враг обороняется (при этом накануне сообщалось, что на этом направлении противник пытается улучшить тактическое положение — ред.). В течение суток обстреляны районы Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крохмального, Синьковки, Берестового и Табаевки.

На Слобожанском направлении обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Бударки, Землянки, Гатище, Волчанск, Терновая, Чугуновка, Новомлинск и Двуречная.

Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается высокой на всей территории Украины, добавили в Генштабе.