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Російська армія на Куп’янському напрямку перейшла в оборону – Генштаб

Політика 18:32   18.01.2023
Елена Нагорная
Російська армія на Куп’янському напрямку перейшла в оборону – Генштаб

Райони щонайменше 15 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку ворог обороняється (при цьому ще напередодні повідомлялося, що на цьому напрямку супротивник намагається покращити тактичне положення – ред.). Протягом доби ним обстріляні райони Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки.

На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань супротивника не виявлено. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Бударки, Землянки, Гатище, Вовчанськ, Тернова, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна.

Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається високою на всій території України, додали у Генштабі.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 18:32;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 15 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".