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11 об’єктів пошкоджено на Харківщині за добу обстрілами ворога – Мельник

Події 22:05   18.01.2023
Олена Нагорна
11 об’єктів пошкоджено на Харківщині за добу обстрілами ворога – Мельник Фото: кадр із відео

Російські військові протягом доби обстріляли міста Куп’янськ та Вовчанськ, селище Дворічна, а також села Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Нескучне Харківської області.

Про це повідомляє начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал Сергій Мельник.

За його інформацією, внаслідок обстрілів пошкоджено 11 об’єктів, серед яких приміщення одного з підприємств, 7 приватних житлових будинків, 2 багатоквартирні будинки та господарська споруда.

“Інформація про загиблих та поранених не надходила”, – додав Мельник.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 22:05;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові протягом доби обстріляли міста Куп’янськ та Вовчанськ, селище Дворічна, а також села Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Нескучне Харківської області.".