11 об’єктів пошкоджено на Харківщині за добу обстрілами ворога – Мельник

Російські військові протягом доби обстріляли міста Куп’янськ та Вовчанськ, селище Дворічна, а також села Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Нескучне Харківської області.

Про це повідомляє начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал Сергій Мельник.

За його інформацією, внаслідок обстрілів пошкоджено 11 об’єктів, серед яких приміщення одного з підприємств, 7 приватних житлових будинків, 2 багатоквартирні будинки та господарська споруда.

“Інформація про загиблих та поранених не надходила”, – додав Мельник.