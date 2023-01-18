Электросеть не выдержала: мужчина пострадал на пожаре в Харькове
В ГСЧС сообщили, что во время пожара на ул. Отакара Яроша в Харькове 50-летний житель города получил ожоги.
Пожар случился в 17:30 17 января в доме на ул. Отакара Яроша, 12а. Загорелось помещение электрощитовой на первом этаже жилой 17-этажки.
«Горело электрическое оборудование и старая мебель на площади 10 кв. м. С помощью двух порошковых огнетушителей бойцы 1-й Государственной пожарно-спасательной части в 17:58 ликвидировали огонь. Вероятно возгорание произошло в результате короткого замыкания электрической сети», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В целом за минувшие сутки в области, по данным спасателей, случилось семь пожаров. Ни один из них не был вызван вражескими обстрелами. При этом спасателям четыре раза пришлось выезжать на места, по которым бил враг.
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«Четыре раза спасатели выезжали на проверку территорий населенных пунктов, только что обстрелянных врагом. В поселке Ковшаровка взрывной волной взрыва ракеты повреждено здание местной больницы. В г. Купянске вражеские ракеты разрушили гараж и центральный корпус учебного заведения. А в поселке Двуречная артобстрелом на частном дворе повреждены две хозяйственные постройки, крыша и окна летней кухни, окна дома. Пожары не зафиксированы», — сообщили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 08:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили, что во время пожара на ул. Отакара Яроша в Харькове 50-летний житель города получил ожоги".