Електромережа не витримала: чоловік постраждав на пожежі в Харкові

У ДСНС повідомили, що під час пожежі на вул. Отакара Яроша в Харкові 50-річний житель міста отримав опіки.

Пожежа сталася о 17:30 17 січня в будинку на вул. Отакара Яроша, 12а. Зайнялося приміщення електрощитової на першому поверсі житлової 17-поверхівки.

“Горіло електричне обладнання та старі меблі на площі 10 кв. м. За допомогою двох порошкових вогнегасників бійці 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини о 17:58 ліквідували вогонь. Ймовірно, загоряння сталося внаслідок короткого замикання електричної мережі”, – зазначили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом минулої доби в області, за даними рятувальників, сталося сім пожеж. Жодна з них не була викликана ворожими обстрілами. При цьому рятувальникам чотири рази довелося виїжджати на місця, по яких бив ворог.

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“Чотири ррази рятувальники виїжджали на перевірку територій населених пунктів, щойно обстріляних ворогом. У селищі Ківшарівка вибуховою хвилею від вибуху ракети пошкоджено будівлю місцевої лікарні. У м. Куп’янську ворожі ракети зруйнували гараж і центральний корпус навчального закладу. А у селищі Дворічна артобстрілом на приватному подвір’ї пошкоджено 2 господарчі споруди, дах та вікна літньої кухні, вікна будинку. Пожеж не зафіксовано“, – повідомили в ДСНС.