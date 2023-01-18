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Энергопредприятия Харьковщины повреждены, свет продолжат отключать — Синегубов

Общество 17:31   18.01.2023
Елена Нагорная
Энергопредприятия Харьковщины повреждены, свет продолжат отключать — Синегубов

В Харьковской области сейчас применяются графики почасовых отключений электроэнергии, рассказал в эфире телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Мы вынуждены применять графики почасовых отключений. У нас действует 12 очередей и, к сожалению, наши генерирующие предприятия, которые обеспечивают Харьковскую область, они значительно повреждены. Поэтому эти отключения будут и в дальнейшем продолжаться», — сказал он.

Напомним, в НЭК «Укрэнерго» сообщили, что Харьковская область — среди регионов, которые превысили выделенные на сутки лимиты энергопотребления, в связи с этим 18 января применяются аварийные отключения света.

В «Харьковоблэнерго» также предупредили жителей региона о том, что 18 января отключения света будут более длительными, чем обычно. Энергетики ссылались на необходимость провести восстановительные работы, а не на превышение лимитов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 17:31;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области сейчас применяются графики почасовых отключений электроэнергии, рассказал в эфире телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.".