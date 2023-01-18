Энергопредприятия Харьковщины повреждены, свет продолжат отключать — Синегубов
В Харьковской области сейчас применяются графики почасовых отключений электроэнергии, рассказал в эфире телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Мы вынуждены применять графики почасовых отключений. У нас действует 12 очередей и, к сожалению, наши генерирующие предприятия, которые обеспечивают Харьковскую область, они значительно повреждены. Поэтому эти отключения будут и в дальнейшем продолжаться», — сказал он.
Напомним, в НЭК «Укрэнерго» сообщили, что Харьковская область — среди регионов, которые превысили выделенные на сутки лимиты энергопотребления, в связи с этим 18 января применяются аварийные отключения света.
В «Харьковоблэнерго» также предупредили жителей региона о том, что 18 января отключения света будут более длительными, чем обычно. Энергетики ссылались на необходимость провести восстановительные работы, а не на превышение лимитов.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Энергопредприятия Харьковщины повреждены, свет продолжат отключать — Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 17:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области сейчас применяются графики почасовых отключений электроэнергии, рассказал в эфире телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.".