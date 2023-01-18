Енергопідприємства регіону пошкоджені, світло продовжать вимикати – Синєгубов
У Харківській області наразі застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії, розповів в етері телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Ми вимушені застосовувати графіки погодинних відключень. У нас діє 12 черг і, на жаль, наші генеруючі підприємства, які забезпечують Харківську область, вони значно пошкоджені. Тому ці відключення будуть і надалі продовжуватися”, – сказав він.
Нагадаємо, у НЕК «Укренерго» повідомили, що Харківська область – серед регіонів, які перевищили виділені на добу ліміти енергоспоживання, у зв’язку з цим 18 січня застосовуються аварійні відключення світла.
У «Харківобленерго» також попередили мешканців регіону про те, що 18 січня відключення світла будуть тривалішими, ніж зазвичай. Енергетики посилалися на необхідність провести відновлювальні роботи, а чи не перевищення лімітів.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 17:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області наразі застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії, розповів в етері телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.".