Енергопідприємства регіону пошкоджені, світло продовжать вимикати – Синєгубов

У Харківській області наразі застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії, розповів в етері телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Ми вимушені застосовувати графіки погодинних відключень. У нас діє 12 черг і, на жаль, наші генеруючі підприємства, які забезпечують Харківську область, вони значно пошкоджені. Тому ці відключення будуть і надалі продовжуватися”, – сказав він.

Нагадаємо, у НЕК «Укренерго» повідомили, що Харківська область – серед регіонів, які перевищили виділені на добу ліміти енергоспоживання, у зв’язку з цим 18 січня застосовуються аварійні відключення світла.

У «Харківобленерго» також попередили мешканців регіону про те, що 18 січня відключення світла будуть тривалішими, ніж зазвичай. Енергетики посилалися на необхідність провести відновлювальні роботи, а чи не перевищення лімітів.