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У Харкові та області сьогодні відключення світла можуть бути тривалішими

Суспільство 08:27   18.01.2023
Оксана Горун
У Харкові та області сьогодні відключення світла можуть бути тривалішими

У “Харківобленерго” повідомили, що в регіоні сьогодні, 18 січня, будуть проводити відновлювальні роботи, через що без світла, ймовірно, доведеться посидіти довше.

АТ “Харківобленерго” повідомляє, що у зв’язку з необхідністю проведення відновлювальних робіт в електромережі сьогодні, 18 січня, протягом дня тривалість погодинних відключень у Харкові та Харківській області може збільшуватися. Сподіваємося на розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності“, – повідомила вранці 18 січня представниця пресслужби АТ “Харківобленерго” Марина Шевченко.

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Нагадаємо, через масований обстріл Харківщина 14 січня залишилася без електрики. У Харкові  зупинилося метро та наземний електротранспорт. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, було зафіксовано два “прильоти” по об’єкту критичної інфраструктури на території області. При цьому протягом ночі електропостачання повністю відновили.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 08:27;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У “Харківобленерго” повідомили, що в регіоні сьогодні, 18 січня, будуть проводити відновлювальні роботи, через що без світла, ймовірно, доведеться посидіти довше".