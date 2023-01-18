У Харкові та області сьогодні відключення світла можуть бути тривалішими

У “Харківобленерго” повідомили, що в регіоні сьогодні, 18 січня, будуть проводити відновлювальні роботи, через що без світла, ймовірно, доведеться посидіти довше.

“АТ “Харківобленерго” повідомляє, що у зв’язку з необхідністю проведення відновлювальних робіт в електромережі сьогодні, 18 січня, протягом дня тривалість погодинних відключень у Харкові та Харківській області може збільшуватися. Сподіваємося на розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності“, – повідомила вранці 18 січня представниця пресслужби АТ “Харківобленерго” Марина Шевченко.

Нагадаємо, через масований обстріл Харківщина 14 січня залишилася без електрики. У Харкові зупинилося метро та наземний електротранспорт. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, було зафіксовано два “прильоти” по об’єкту критичної інфраструктури на території області. При цьому протягом ночі електропостачання повністю відновили.