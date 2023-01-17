У шести областях України – аварійні відключення світла – Укренерго
У НЕК “Укренерго” повідомили, що в енергосистемі країни є значний дефіцит потужності.
“Станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання. Це наслідки масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі. До всіх операторів систем розподілу доведені ліміти споживання на всю добу. Нагадуємо, кожний оператор системи розподілу у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Наразі через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення у шести областях України, – повідомила пресслужба “Укренерго”.
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Нагадаємо, через масований обстріл Харківщина 14 січня залишилася без електрики. У Харкові зупинилося метро та наземний електротранспорт. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, було зафіксовано два “прильоти” по об’єкту критичної інфраструктури на території області. При цьому протягом ночі електропостачання повністю відновили.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 10:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” повідомили, що в енергосистемі країни є значний дефіцит потужності".