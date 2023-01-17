В шести областях Украины — аварийные отключения света — Укрэнерго
В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что в энергосистеме страны — значительный дефицит мощности.
«По состоянию на 10:30 17 января сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в утренний и вечерний пики потребления. Это последствия массированных ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре. Всем операторам систем распределения доведены лимиты потребления на все сутки. Напоминаем, каждый оператор системы распределения в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведенного лимита. Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в шести областях Украины», — сообщила пресс-служба «Укрэнерго».
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Напомним, из-за массированного обстрела Харьковщина 14 января осталась без электричества. В Харькове остановилось метро и наземный электротранспорт. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, было зафиксировано два «прилета» по объекту критической инфраструктуры на территории области. При этом в течение ночи электроснабжение полностью восстановили.
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- • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 10:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что в энергосистеме страны — значительный дефицит мощности".