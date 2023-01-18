В Харькове и области сегодня отключения света могут быть продолжительнее

В «Харьковоблэнерго» сообщили, что в регионе сегодня, 18 января, будут проводить восстановительные работы, из-за чего без света, вероятно, придется посидеть дольше.

«АО «Харьковоблэнерго» сообщает, что в связи с необходимостью проведения восстановительных работ в электросети сегодня, 18 января, в течение дня продолжительность почасовых отключений в Харькове и Харьковской области может увеличиваться. Надеемся на понимание и просим прощения за временные неудобства», — сообщила утром 18 января представительница пресс-службы АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

Напомним, из-за массированного обстрела Харьковщина 14 января осталась без электричества. В Харькове остановилось метро и наземный электротранспорт. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, было зафиксировано два «прилета» по объекту критической инфраструктуры на территории области. При этом в течение ночи электроснабжение полностью восстановили.