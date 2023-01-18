На Харківщині – аварійні відключення світла – Укренерго
У НЕК “Укренерго” перерахували Харківську область серед регіонів, які перевищили виділені на добу ліміти енергоспоживання.
“До всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Наразі через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях України. Також у районі бойових дій на Харківщині та Донеччині є пошкодження у мережах обленерго”, – зазначила пресслужба Укренерго.
За інформацією енергетиків, загалом по країні сьогодні прогнозується скорочення споживання електроенергії – у зв’язку з потеплінням. Але в моменти пікових навантажень енергії суттєво не вистачає. Наразі генерація не покриває чверть обсягу споживання електроенергії в Україні.
“Укренерго”, виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Але, незважаючи на оперативні ремонти, після кожного наступного ракетного удару БПЛА росіянами по енергетичній інфраструктурі відновлення стає дедалі складнішим і триває довше”, – пояснили енергетики.
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Раніше в “Харківобленерго” вже попередили мешканців регіону про те, що 18 січня відключення світла будуть тривалішими, ніж зазвичай. Але енергетики посилалися необхідність провести відновлювальні роботи, а не на перевищення лімітів.
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Ви читали новину: «На Харківщині – аварійні відключення світла – Укренерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 11:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” перерахували Харківську область серед регіонів, які перевищили виділені на добу ліміти енергоспоживання".