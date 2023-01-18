На Харьковщине — аварийные отключения света — Укрэнерго
В НЭК «Укрэнерго» перечислили Харьковскую область среди регионов, которые превысили выделенные на сутки лимиты энергопотребления.
«До всех облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях Украины. Также в районе боевых действий на Харьковщине и Донбассе есть повреждения в сетях облэнерго», — отметила пресс-служба Укрэнерго.
По информации энергетиков, в целом по стране сегодня прогнозируется сокращение потребления электроэнергии — в связи с потеплением. Но в моменты пиковых нагрузок, энергии существенно не хватает. Пока что генерация не покрывает четверть объема потребления электроэнергии в Украине.
«Укрэнерго», производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Но, несмотря на оперативные ремонты, после каждого последующего ракетного удара БПЛА россиянами по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше», — пояснили энергетики.
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Ранее в «Харьковоблэнерго» уже предупредили жителей региона о том, что 18 января отключения света будут более длительными, чем обычно. Но энергетики ссылались на необходимость провести восстановительные работы, а не на превышение лимитов.
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- • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 11:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» перечислили Харьковскую область среди регионов, которые превысили выделенные на сутки лимиты энергопотребления".