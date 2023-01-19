4 харьковских железнодорожника помогали оккупантам завозить эшелоны техники

В СБУ сообщили о том, что обнаружили и задержали почти целиком очередную группу коллаборантов на Харьковщине. На сей раз — уже бывших сотрудников «Укрзалізниці», которые помогали врагу.

«СБУ задержала на Харьковщине бывших должностных лиц Укрзалізниці, которые помогали перекидывать российские военные эшелоны в Украину», — заявил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Он отметил, что бывших железнодорожников разоблачили во время стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях. Они трудились в Купянском районе.

«Злоумышленниками оказались бывшие чиновники регионального филиала Укрзалізниці, которые в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков. Во время захвата региона они добровольно присоединились к рядам местной оккупационной администрации. Там одного назначили руководителем, других двоих – его заместителями, а третьего – инженером в рядах созданной врагом «Купянск-южной дистанции колеи», — сообщил Абдула.

В прокуратуре уточнили данные оккупантов.

«Один из них – 46-летний житель пгт Купянск-Узловой – занял должность «начальника дистанции» в оккупационной железной дороге. В свою очередь, 30-летний и 37-летний мужчина стали его «заместителями». Четвертый злоумышленник тоже добровольно пошел работать на оккупантов: его российские захватчики назначили «главным инженером», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Занимая «должности» в лжеструктуре коллаборанты помогали оккупантам восстановить железнодорожное сообщение с Харьковской областью. В первую очередь россиянам это было необходимо для снабжения своих группировок на восточном фронте. По восстановленной с помощью предателей железной дороге на Харьковщину пошли эшелоны с техникой, оружием и боеприпасами для оккупантов.

«Также они лично призывали местных жителей вступать в подконтрольное РФ «железнодорожное предприятие». За это обещали лояльное отношение со стороны рашистов и выплату «зарплат» в российских рублях», — отметили в СБУ.

После того, как временно оккупированные территории Харьковщины освободили Силы обороны, один из коллаборантов сбежал в РФ. Остальные трое «залегле на дно». Предатели надеялись, что о них или не узнают, или не найдут.

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«Однако сотрудники СБУ установили местонахождение трех злоумышленников и задержали их», — подытожил Абдула.

Подозревают экс-сотрудников Укрзалізниці в пособничестве государству-агрессору. Суд уже определил им меру пресечения — содержание под стражей. Сбежавшему предателю о подозрении сообщили заочно.